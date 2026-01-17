"Выберу.ру": россияне в 2026 году намерены тратить на спорт больше, чем в 2025-м

Каждый пятый респондент рассматривает спорт как обязательную статью расходов наравне с медициной и образованием, говорится в исследовании финансового маркетплейса

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Россияне запланировали в 2026 году потратить на спорт в среднем 51,1 тыс. рублей, что на 33% больше 2025 года. Это следует из опроса, проведенного финансовым маркетплейсом "Выберу.ру" (результаты есть в распоряжении ТАСС).

Согласно данным "Выберу.ру", в 2025 году средняя сумма, которую респонденты планировали потратить на поддержание физической формы, составляла 38,4 тыс. рублей в год.

При этом 44% респондентов в 2026 году планируют увеличить расходы на спорт еще на 10-15% в течение года, если финансовая ситуация останется стабильной. Каждый пятый респондент отметил, что рассматривает спорт как обязательную статью расходов наравне с медициной и образованием, тогда как в 2025 году так считали только 13% опрошенных.

Больше всего на спорт тратят россияне в возрасте от 25 до 34 лет. В этой группе средний бюджет в 2026 году составил 58,7 тыс. рублей. Респонденты 18-24 лет заложили в среднем 34,2 тыс. рублей, а участники опроса в возрасте 35-45 лет - 46,5 тыс. рублей. Респонденты в возрасте 45-60 лет тратят чуть меньше - 44,3 тыс. рублей. Лидерами по тратам на спорт стали специалисты в сфере IT, финансов и управления. Их средний "спортивный" чек достиг 69,4 тыс. рублей.

Согласно опросу, средняя стоимость покупаемого абонемента в спортзал или фитнес-клуб в 2025 году составляла 18,1 тыс. рублей, когда как в 2026 году уже выросла до 24,9 тыс. рублей. Траты на спортивную одежду и обувь увеличились с 11,1 до 14,3 тыс. рублей. Расходы на оборудование и инвентарь выросли с 9,2 тыс. рублей в 2025 году до 11,9 тыс. рублей в 2026 году.

Опрос был проведен среди 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет.