"Ак Барс" сдал семь гражданских и военных кораблей в 2025 году

За годы работы верфь построила свыше 1,5 тыс. судов

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 17 января. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" сдала семь гражданских судов и военных кораблей по итогам 2025 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

"Есть стабильность в рамках отгрузки продукции. <...> В прошедший год у нас было 7 [кораблей и судов], в 2025 году. <...> Мы держим курс на развитие гражданской продукции", - сказал Мистахов.

Ранее он сообщал ТАСС, что в 2024 году было сдано шесть кораблей и судов.

АО "Зеленодольский завод имени A. M. Горького" является одним из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. Верфь построила свыше 1,5 тыс. судов, в том числе около 600 военных. Завод входит в судостроительную корпорацию, созданную на базе холдинга "Ак Барс" в Татарстане.