В аэропорту Волгограда задерживаются 10 рейсов

Утром 17 января в аэропорту ввели временные ограничения

ВОЛГОГРАД, 17 января. /ТАСС/. Вылет пяти и прилет пяти рейсов задерживается в международном аэропорту Волгограда, где утром 17 января были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, следует из данных онлайн-табло.

Так, согласно данным онлайн-табло, на вылет задерживаются пять рейсов: в Шарм-эль-Шейх (Египет), Казань и три рейса в аэропорт Шереметьево (Москва). В то же время в аэропорту Волгограда задерживается прилет пяти рейсов: из Казани, Санкт-Петербурга и три рейса из Москвы.

Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда введены в 08:10 мск 17 января для обеспечения безопасности полетов, они не сняты.