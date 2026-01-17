В Литве заявили, что договор ЕС с MERCOSUR грозит трудными временами

Южная Америка производит много дешевой продукции, которая, допущенная на рынок, может занять на нем доминирующее положение, объяснил председатель сельскохозяйственной палаты Арунас Свитоюс

ВИЛЬНЮС, 17 января. /ТАСС/. Соглашение Евросоюза и стран Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR) грозит Литве тяжелыми временами. Так считает председатель сельскохозяйственной палаты балтийской республики Арунас Свитоюс.

"Для сельского хозяйства с подписанием договора с MERCOSUR наступят трудные дни. Южная Америка производит много дешевой продукции, которая, допущенная на рынок, может занять на нем доминирующее положение", - сказал он в эфире национального радио LRT.

Председатель сельхозпалаты назвал секторы производства, которые в большей мере могут столкнуться с проблемами.

"К испытаниям должны быть готовы животноводство, птицеводство, производители сахара", - предупредил Свитоюс.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек.