Разработчики беспилотного трактора расширят его функциональность

Машина может решить системные проблемы российского АПК, в частности зависимость от импортных технологий, сообщили в пресс-службе Донского государственного технического университета

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 января. /ТАСС/. Инженеры Донского государственного технического университета (ДГТУ) и компании "Ростсельмаш", разработавшие первый российский беспилотный роботизированный трактор "Донтех", который был представлен президенту РФ Владимиру Путину на выставке российских беспилотных технологий, планируют расширить перечень совместимого оборудования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе университета.

16 января Путин посетил выставку российских беспилотных технологий в депо московского метро "Аминьевское". Ему представили более 50 отечественных разработок, включая первый беспилотный поезд для метро "Москва-2026", трамвай "Львенок", трактор "Донтех", а также ряд наземных, воздушных и морских робототехнических систем.

"Уникальный образец трактора 1,4-2 тягового класса с гибридной силовой установкой был создан инженерами ДГТУ в сотрудничестве с компанией "Ростсельмаш". Разработка ведется в рамках государственных программ стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" и федерального проекта "Передовые инженерные школы", - сообщили в пресс-службе. - В ближайшей перспективе разработчики намерены расширять перечень совместимого оборудования и проводить ресурсные испытания".

Как отметили в пресс-службе, новая машина может решить системные проблемы российского АПК, в частности зависимость от импортных технологий. Там добавили, что локализация компонентов нового трактора составит до 95%.

Говоря о преимуществах машины, в университете отметили ее полную автономность. "Система управления обеспечивает движение и контроль за навесным оборудованием - плугом или опрыскивателем - с планшета. В ходе испытаний подтверждена работоспособность системы и устойчивая работа в полевых условиях", - подчеркнули там. Машина имеет гибридную силовую установку, уже сейчас поддерживает широкий спектр навесного оборудования, имеет точность позиционирования не менее 1,5 см.

В настоящее время существует единственный опытный образец, на котором проводятся интенсивные испытания, включая тесты автономности, точности вождения и систем машинного зрения. Как отметили в вузе, по итогам первого этапа ключевые характеристики соответствуют заявленным параметрам.