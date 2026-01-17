Минтранс собирает предложения россиян по развитию транспорта в РФ до 2050 года

Глава министерства Андрей Никитин отметил, что документ, который продлят до 2050 года, будет учитывать новые технологии, в том числе в области беспилотников, а также развитие мультимодальной транспортной системы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Минтранс РФ готовит обновленную транспортную стратегию до 2050 года и собирает предложения по ней всех заинтересованных сторон, в том числе граждан и экспертов. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава министерства Андрей Никитин.

"Минтранс проводит масштабный сбор и анализ предложений по стратегии от всех заинтересованных сторон - от граждан до экспертов", - сказал он.

Министр отметил, что документ, который продлят до 2050 года, будет учитывать новые технологии, в том числе в области беспилотников, а также развитие мультимодальной транспортной системы. "Наша цель - создать единую, современную и независимую транспортную систему, которая должна быть удобной для семей, безопасной и эффективной. Очень важно перейти от развития отдельных видов транспорта к развитию мультимодальных технологий, транспорт должен работать как единое целое", - сообщил Никитин.

Минтранс также разрабатывает новый закон о транспортной политике, который предполагает четкое разграничение полномочий между федеральным центром, регионами и муниципалитетами. "Он впервые определит политику транспортного комплекса, понятийный аппарат и создаст фундамент транспортного права, правовые основы для внедрения новых технологий, управления логистикой, развития мультимодальных перевозок и поддержки инноваций, включая беспилотные", - пояснил министр.