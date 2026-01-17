Силуанов: в России тратят 30 млрд рублей в год на развитие беспилотных систем

Внедрение автономных технологий позволит перенаправить высвободившиеся трудовые ресурсы в наиболее дефицитные сектора экономик, заявил министр финансов Антон Силуанов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Государственные вложения в отрасль беспилотных систем достигают 30 млрд рублей в год, при этом масштабное внедрение автономных технологий позволит перенаправить высвободившиеся трудовые ресурсы в наиболее дефицитные сектора экономики. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-1".

"В год порядка 30 млрд рублей на это дело [развитие беспилотных систем] тратится. Здесь и большие траты на научные разработки, поддержка и лизинговые деятельности с тем, чтобы произведенные беспилотники могли через схему лизинга быть доступными для пользователей, для потребителей. Есть деньги специально для того, чтобы оснастить наше федеральное ведомство, которое нуждается в такого рода поддержке непосредственно закупкой беспилотников", - отметил глава Минфина.

По словам Силуанова, эксплуатация беспилотной техники станет приоритетом для министерств, работающих в зоне чрезвычайных ситуаций, в частности для МЧС. Он добавил, что использование современных дронов обходится государству "гораздо дешевле", чем эксплуатация традиционной самолетной и вертолетной техники.

Также Силуанов обратил внимание, что помимо экономии бюджетных средств, внедрение беспилотников в экономику и госуправление должно способствовать решению проблемы кадрового голода. Он подчеркнул, что автоматизация процессов значительно оптимизирует издержки, а работники, чьи задачи возьмут на себя автономные системы, "могут перенаправляться в другие отрасли, в которых они более востребованы".