Президент Давосского форума заявил о рекордном глобальном долге с 1945 года

Бёрге Бренде отметил, что мир "вступает в новую эру"

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Рекордный с 1945 года глобальный долг является главной структурной проблемой мировой экономики. Такое мнение выразил Бёрге Бренде, президент и генеральный директор Всемирного экономического форума (ВЭФ), ежегодно проводимого в Давосе в Швейцарии.

"Наиболее важной структурной экономической проблемой является глобальный долг, который является самым высоким с 1945 года, - сказал он в интервью газете Le Temps. - Проценты по долгу являются самой большой статьей бюджета некоторых стран".

По его мнению, мир "вступает в новую эру", уже видны "очертания нового мирового порядка". "Я надеюсь, что он не будет отмечен возвращением к закону джунглей", - добавил он.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. В 2026 году встреча пройдет с 19 по 23 января, основной темой мероприятия заявлен "Дух диалога". Россия с начала СВО не принимает участия в заседаниях форума.