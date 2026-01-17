В Госдуме рассказали о нововведениях в ГОСТе на пиво с 2027 года

Обновленный стандарт поспособствует расширению ассортимента, а также усилению контроля за качеством напитка, сообщил член комитета ГД по промышленности и торговле Игорь Антропенко

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Новый национальный стандарт на пиво начнет действовать с 2027 года, он позволит расширить ассортимент, но также усилит контроль за качеством такой продукции. Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко ("Единая Россия").

"Новый ГОСТ на пиво вступает в силу с 1 января 2027 года. Сейчас в регламенте прописано использование только ячменного и пшеничного солода (в пиве эта доля не должна быть менее 80%). По новому ГОСТу предлагается использование ржаного, гречишного, просяного и других солодов. Совершенно точно это расширит ассортимент производимой продукции", - сказал депутат.

Кроме того, новые нормы уточняют термин "пиво" и "позволят сделать продукт более качественным для потребителя", а также не допустить недопонимания между производителем и контролирующими органами. "В рамках ГОСТа будут закреплены контролирующие органы и методы контроля, которые могут не допустить партию товара к обороту, если нарушены показатели содержания бета-глюканов, полифенолов и белка, отвечающие за качество продукта", - пояснил Антропенко.

Парламентарий также пояснил, почему новый национальный стандарт заработает только с 2027 года. "Для производителей это определенная финансовая нагрузка в вопросе обновления оборудования, поэтому установлен период в один год для перехода на "новые рельсы", - сказал Антропенко.

Новый ГОСТ Р 72295-2025 "Пиво. Общие технические условия" был утвержден приказом Росстандарта и придет с 1 января 2027 года на смену национальному стандарту на пиво, действующему с 2012 года.