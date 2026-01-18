ГД может в феврале рассмотреть законопроект об увеличении лимита сверхурочных

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов уточнил, что предложенные правительством изменения объясняются потребностями на рынке труда

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Госдума может в феврале принять в первом чтении законопроект, увеличивающий лимит сверхурочных работ с 120 до 240 часов в год. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что законопроект внесло в палату парламента правительство.

"Я думаю, что в феврале Государственная дума начнет рассматривать [эту инициативу] в первом чтении. Предлагается увеличить сегодняшнюю норму переработок в два раза и аргументируется это сегодняшними потребностями на рынке труда. В целом, многие граждане, особенно если взять молодой возраст, готовы перерабатывать", - сказал депутат.

В Трудовом кодексе РФ лимит сверхурочной работы установлен в 4 часа в течение двух дней подряд, но не более 120 часов в год. Сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном за последующие. Поправками предлагается увеличить лимит до 240 часов в год, при этом любая работа, начиная со 121-го часа, будет оплачиваться не менее чем в двойном размере.

Ранее сообщалось, что предложение об увеличении вдвое лимита привлечения к сверхурочным работам было инициировано Российским союзом промышленников и предпринимателей.