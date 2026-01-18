Гросси: ремонт питающей ЗАЭС украинской ЛЭП начался под контролем МАГАТЭ

Генеральный директор добавил, что ремонт выполняет украинская бригада, а специалисты агентства находятся на месте и осуществляют мониторинг хода работ

ВЕНА, 18 января. /ТАСС/. Ремонтные работы на резервной линии электропередачи (ЛЭП), питающей Запорожскую АЭС (ЗАЭС), начались под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил его генеральный директор Рафаэль Гросси.

"Ключевые ремонтные работы на резервной 330-киловольтной линии электропередачи "Ферросплавная-1", соединяющей Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, начались в рамках очередного локального прекращения огня, согласованного при содействии МАГАТЭ", - заявил он.

Гросси добавил, что ремонт выполняет украинская бригада, а специалисты агентства находятся на месте и осуществляют мониторинг хода работ.