"Автоваз" продал более 7 тыс. автомобилей Lada Iskra в 2025 году

Первые машины были направлены в Москву, Санкт-Петербург и Тольятти

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Более 7 тыс. автомобилей Lada Iskra было продано в 2025 году, сообщил ТАСС глава "Автоваза" Максим Соколов.

"В прошлом году было продано свыше 7 тыс.", - сказал он, отвечая на вопрос о количестве проданных автомобилей Lada Iskra.

Продажи Lada Iskra начались 20 июля 2025 года в день 59-летия "Автоваза". Первые машины были направлены в Москву, Санкт-Петербург и Тольятти.

Lada Iskra - автомобиль сегмента B, он занимает рыночную нишу между Granta и Vesta. Для модели предусмотрено три варианта силового агрегата: двигатель 1,6 л (90 лошадиных сил) с 5-ступенчатой механической коробкой передач, двигатель 1,6 л (106 л. с.) с 6-ступенчатой механической коробкой передач и двигатель 1,6 л (106 л. с.) с автоматической трансмиссией. Локализация Lada Iskra превышает 90%.