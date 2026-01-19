Минтранс не ставит вопрос компенсации ущерба авиакомпаниям от плана "Ковер"

Глава ведомства Андрей Никитин отметил, что перевозчиков стараются поддерживать "с точки зрения других приоритетов"

Редакция сайта ТАСС

Министр транспорта РФ Андрей Никитин © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 19 января./ТАСС/. Министерство транспорта РФ не ставит вопрос компенсации ущерба авиакомпаниям от введения плана "Ковер" в аэропортах, сообщил глава ведомства Андрей Никитин в интервью ТАСС.

"Называются разные цифры (ущерба - прим. ТАСС). Мы не ставим вопрос о компенсации ущерба, но стараемся поддерживать компании с точки зрения других приоритетов", - сказал министр.

"Обратите внимание, что "Ковры" стали переноситься легче, чем раньше. Я предложил коллегам относиться к закрытию аэропортов как к неприятной рутине и посмотреть, как мы можем облегчить ситуацию для пассажиров", - отметил Никитин. Так, например, в аэропортах сделали фонтанчики с питьевой водой, детские островки.

Министр выразил благодарность руководству аэропортов, Росавиации, а также авиакомпаниям. "Сейчас это гораздо легче переживается, авиация научилась взаимодействовать с железными дорогами, стали назначаться дополнительные поезда. Конечно, пассажирам задерживающихся рейсов все равно приходится непросто. Но мы стараемся", - добавил он.