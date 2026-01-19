ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
ТАСС Медиа
ГлавнаяЭкономика и бизнес

Минтранс не ставит вопрос компенсации ущерба авиакомпаниям от плана "Ковер"

Глава ведомства Андрей Никитин отметил, что перевозчиков стараются поддерживать "с точки зрения других приоритетов"
Редакция сайта ТАСС
00:10

Министр транспорта РФ Андрей Никитин

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 19 января./ТАСС/. Министерство транспорта РФ не ставит вопрос компенсации ущерба авиакомпаниям от введения плана "Ковер" в аэропортах, сообщил глава ведомства Андрей Никитин в интервью ТАСС.

"Называются разные цифры (ущерба - прим. ТАСС). Мы не ставим вопрос о компенсации ущерба, но стараемся поддерживать компании с точки зрения других приоритетов", - сказал министр.

"Обратите внимание, что "Ковры" стали переноситься легче, чем раньше. Я предложил коллегам относиться к закрытию аэропортов как к неприятной рутине и посмотреть, как мы можем облегчить ситуацию для пассажиров", - отметил Никитин. Так, например, в аэропортах сделали фонтанчики с питьевой водой, детские островки.

Министр выразил благодарность руководству аэропортов, Росавиации, а также авиакомпаниям. "Сейчас это гораздо легче переживается, авиация научилась взаимодействовать с железными дорогами, стали назначаться дополнительные поезда. Конечно, пассажирам задерживающихся рейсов все равно приходится непросто. Но мы стараемся", - добавил он. 

РоссияНикитин, Андрей Сергеевич