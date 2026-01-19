Минтранс не ставит вопрос компенсации ущерба авиакомпаниям от плана "Ковер"
МОСКВА, 19 января./ТАСС/. Министерство транспорта РФ не ставит вопрос компенсации ущерба авиакомпаниям от введения плана "Ковер" в аэропортах, сообщил глава ведомства Андрей Никитин в интервью ТАСС.
"Называются разные цифры (ущерба - прим. ТАСС). Мы не ставим вопрос о компенсации ущерба, но стараемся поддерживать компании с точки зрения других приоритетов", - сказал министр.
"Обратите внимание, что "Ковры" стали переноситься легче, чем раньше. Я предложил коллегам относиться к закрытию аэропортов как к неприятной рутине и посмотреть, как мы можем облегчить ситуацию для пассажиров", - отметил Никитин. Так, например, в аэропортах сделали фонтанчики с питьевой водой, детские островки.
Министр выразил благодарность руководству аэропортов, Росавиации, а также авиакомпаниям. "Сейчас это гораздо легче переживается, авиация научилась взаимодействовать с железными дорогами, стали назначаться дополнительные поезда. Конечно, пассажирам задерживающихся рейсов все равно приходится непросто. Но мы стараемся", - добавил он.