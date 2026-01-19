Эксперт Голубева: зарплату могут сократить при невыходе на работу из-за непогоды

По решению работодателя или в случае работы сотрудника в дистанционном режиме оплата может остаться прежней, отметила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. При невыходе сотрудника на работу из-за непогоды его зарплата может быть сокращена до двух третей от оклада, однако по решению работодателя или в случае работы сотрудника в дистанционном режиме зарплата может остаться прежней. Об этом сообщила ТАСС старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал ТАСС, что в России давно появилась практика не выходить на работу или учебу во время неблагоприятных погодных условий, но повсеместного правила на этот счет нет - работодатель сам вправе решать, отпускать ли ему сотрудников.

"Если работник переведен на дистанционный режим, оплата труда производится в обычном порядке - в соответствии с ТК РФ и локальными нормативными актами. Если работа фактически не выполнялась, и замена не была организована, возможны два варианта: сохранение заработной платы по решению работодателя; оформление простоя по причинам, не зависящим ни от работодателя, ни от работника, с оплатой не менее двух третей оклада или тарифной ставки пропорционально времени простоя", - сказала Голубева.

Она пояснила, что Трудовой кодекс РФ не содержит закрытого перечня уважительных причин отсутствия на работе, в том числе связанных с погодными условиями. Поэтому в каждой конкретной ситуации работодатель оценивает обстоятельства индивидуально - с учетом характера работы, возможности дистанционного формата и фактических условий, в которых оказался сотрудник.

По словам эксперта, оставлять сотрудника без заработной платы из-за неявки, вызванной объективными погодными условиями и отсутствием технической возможности добраться до работы, не рекомендуется. Такая практика создает для работодателя высокие судебные риски - от взыскания заработной платы и процентов за задержку до компенсации морального вреда, отметила Голубева.