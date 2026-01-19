Глава Минтранса: началось активное строительство ВСМ из Москвы в Петербург

Ввод в эксплуатацию высокоскоростной магистрали запланирован на 2028 год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Практическая реализация проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург началась, идет активная стройка, заявил в интервью ТАСС министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Стройка идет очень активно. 2025 год стал решающим - мы перешли от проектной стадии к практической реализации", - сказал он.

По словам Никитина, на пилотном участке Крюково - Тверь развернуты основные строительные работы, формируется технологическая база для испытаний высокоскоростных решений, создаются мощности по выпуску ключевых компонентов, которые проходят испытания и сертификацию.

"Наш подход - не копирование, а создание собственной системы - от инфраструктуры до подвижного состава. Создается новая отрасль, где будет последовательно расширяться локализация и закрепляться российские стандарты", - отметил министр.

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

Железная дорога протяженностью около 700 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек. Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.

Полный текст интервью будет опубликован 19 января в 09:00 мск.