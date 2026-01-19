Эксперт Подольская рассказала, почему россияне оставляют бумажные трудовые

Среди аргументов выделяют риски киберугроз и недостаточные технические возможности организаций, сообщила специалист Президентской академии

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Выбор бумажных трудовых книжек вместо электронных все еще оправдан для некоторых россиян, среди их аргументов - риски киберугроз и недостаточные технические возможности организаций. Об этом рассказала ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

"Выбор бумажного формата для некоторых работников по-прежнему выглядит оправданным. Среди аргументов - риски киберугроз и тот факт, что не все организации обладают достаточными техническими и организационными возможностями для обеспечения высокого уровня защиты электронных баз данных от несанкционированного доступа", - сказала Подольская.

Она отметила, что в 2026 году использование бумажной трудовой книжки возможно только в двух случаях: если работник выбрал сохранение бумажного формата осознанно или если он еще не принял окончательное решение между бумажной и электронной формой.

С 1 января 2020 года в России действует закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки. Для всех работающих граждан переход к новому формату добровольный и осуществляется только с согласия работника.