Темпы роста ВВП Китая в 2025 году составили 5%

Сфера услуг в стране выросла на $11,54 трлн

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Темпы роста китайской экономики в 2025 году составили 5%. Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Как следует из опубликованного доклада, ВВП страны за отчетный период достиг 140,18 трлн юаней ($20,01 трлн по текущему курсу китайского ЦБ).

Аграрный сектор страны за 12 месяцев продемонстрировал рост на 3,9% (9,33 трлн юаней, или $1,33 трлн), промышленность зафиксировала увеличение показателя на 4,5% (49,96 трлн юаней, или $7,13 трлн), а сфера услуг - на 5,4% (80,88 трлн юаней, или $11,54 трлн).

В четвертом квартале темпы роста ВВП КНР, как отмечается, достигли 4,5%, что на 0,3 процентного пункта ниже, чем в третьем.

Власти Китая проводят активную политику по стимулированию экономического развития, прежде всего за счет отраслевой модернизации и поощрения спроса. Ключевую роль в этой стратегии играют такие факторы, как усиление открытости, продвижение международного сотрудничества и наращивание внешнего товарооборота. КНР лидирует в мировой промышленности, ее вклад в глобальную экономику составляет порядка 30%. В минувшем октябре на пресс-конференции по итогам 4-го пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва глава канцелярии стратегических исследований ЦК КПК Цзян Цзиньцюань заявил, что ВВП страны в 2025 году достигнет психологической отметки 140 трлн юаней ($19,73 трлн).

Согласно официальной статистике, темпы роста ВВП Китая в 2023 году достигли 5,2%, а в 2024 году составили 5% (134,806 трлн юаней, или порядка $19,2). Целевой показатель правительства КНР на 2025 год был "примерно 5%". Международный валютный фонд тоже прогнозировал рост ВВП на 5%.