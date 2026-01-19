Минтранс считает недопустимым отказ пассажирам в перевозке из-за овербукинга

Решение проблемы ищут, сообщил глава министерства Андрей Никитин

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ считает недопустимым отказ авиапассажирам в перевозке из-за овербукинга. Министерство ищет решение проблемы, приемлемое для всех сторон, сообщил в интервью ТАСС глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

"Минтранс считает недопустимым отказ от перевозки в связи с "сверхбронированием". Мы с авиакомпаниями, общественностью и ведомствами ищем решение проблемы овербукинга, приемлемое для всех сторон. Работаем над изменениями в законодательство, которые обеспечат защиту прав пассажиров, в том числе устанавливая размеры положенных им компенсаций", - сказал он.

Никитин отметил, что важно учитывать и интересы авиакомпаний, понимая, под каким давлением они находятся - "на них налагают серьезные обязательства с точки зрения затрат те же "ковры".

По словам министра, ситуация по овербукингу требует решения. "Думаю, в ближайшее время мы такие решения найдем", - отметил он.

"В ряде стран, например, компании не сами определяют, кто в таких случаях не полетит, а предлагают пассажирам принять это решение в обмен на компенсацию. Но размер компенсации должен быть справедливым", - рассказал Никитин.