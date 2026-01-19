ОАК впервые за рубежом покажет Ил-114-300 и импортозамещенный SJ-100

Самолеты представят на выставке Wings India 2026

Редакция сайта ТАСС

© Ростех/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) впервые за рубежом покажет свои новейшие гражданские самолеты - Ил-114-300 и импортозамещенный SJ-100, которые будут представлены на выставке Wings India 2026. Об этом сообщили в Ростехе.

Выставка пройдет с 28 по 31 января в городе Хайдарабад.

"Объединенная авиастроительная корпорация госкорпорации "Ростех" впервые представит на зарубежной площадке свои новейшие региональные самолеты - Ил-114-300 и импортозамещенный "Суперджет". Дебют отечественных лайнеров состоится на выставке Wings India 2026", - говорится в сообщении.

SJ-100 будет представлен на статической стоянке в специальной ливрее с элементами цветов национального флага Индии. Самолет построен по серийным технологиям, оснащен российскими системами и агрегатами, в том числе отечественными двигателями ПД-8. Этот лайнер впервые поднялся в небо 5 сентября 2025 года. Он стал первым самолетом, построенным по серийным технологиям в целевом облике, который планируется для поставок заказчикам.

Самолет Ил-114-300 также будет демонстрироваться с установленным салоном.

"Индия является одним из стратегических партнеров России: госкорпорация "Ростех" давно и успешно развивает тесное технологическое сотрудничество с коллегами, в том числе в рамках идеологии Make in India. Традиционно пользуются спросом наши боевые самолеты, но большой потенциал есть и у сферы гражданского авиастроения. В стране действует программа UDAN (Ude Desh ka Aam Naagrik - "Пусть простые граждане страны летают"), имеющая целью сделать авиаперевозки более доступными и увеличить количество региональных аэропортов. Это создает предпосылки для коммерческого успеха SJ-100 и Ил-114-300 на местном рынке", - отметили в Ростехе.

В рамках выставки с передовыми российскими разработками гражданской авиации можно будет ознакомиться на стенде ОАК. Также планируется проведение круглых столов, посвященных аспектам развития авиационной отрасли Индии, с участием специалистов корпорации. "Авиакомпании региона проявляют значительный интерес к гражданским самолетам ОАК и в ходе выставки при содействии торгового представительства РФ в Индии запланированы показы SJ-100 и Ил-114-300 специалистам местной авиационной отрасли", - отмечается в сообщении Ростеха.

О самолетах

SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.

Самолет Ил-114-300 является модернизированной версией турбовинтового самолета Ил-114. Лайнер должен заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада).