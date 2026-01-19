На выставке в Индии впервые покажут салон импортозамещенного SJ-100

Мероприятие пройдет в Хайдарабаде с 28 по 31 января

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Новый салон импортозамещенного самолета SJ-100 будет впервые представлен широкой публике на выставке Wings India 2026, которая пройдет с 28 по 31 января в городе Хайдарабад. Об этом сообщили в Ростехе.

"В рамках программы импортозамещения на "Суперджет" был установлен российский интерьер. Новый серийный салон будет впервые показан широкой публике", - отмечается в сообщении.

SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.

Глава ОАК Вадим Бадеха ранее сообщал, что корпорация и индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) работают над организацией производства в Индии самолета Superjet.