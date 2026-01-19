Рынок акций РФ растет в начале основной торговой сессии

Курс юаня вырос до 11,194 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов. Курс юаня растет.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС прибавляли по 0,18% - до 2 738,56 и 1 108,41 пункта соответственно. Курс юаня вырос на 2,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,194 рубля.

К 10:37 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 740,44 пункта (+0,24%), индекс РТС составлял 1 109,16 пункта (+0,24%). В это же время курс юаня рос 1,4 копейки, до 11,183 рубля.

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,54% и находился на отметке 2 748,44 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

Прогноз на 19 января

"Сегодня значимых корпоративных событий на рынке не ожидается, статистических данных тоже, в фокусе новостной фон с экономического форума в Давосе и по-прежнему геополитика. Неопределенность сохраняется, и мы считаем, что сегодня индекс Мосбиржи будет находиться в зоне 2 725-2 775 пунктов", - отметила управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

По ее мнению, улучшение ожиданий по геополитике будет способствовать покупкам, также импульс может придать и неплохая статистика по недельной инфляции в среду.

"Рубль демонстрировал уверенное укрепление во второй половине минувшей недели, хотя в пятницу, перед выходными, участники рынка предпочли проявить осторожность. Неделю котировки рубля закрыли в нижней части диапазона 11-11,5 рубля за юань. На предстоящей неделе мы допускаем тестирование нижней границы текущего торгового диапазона, за счет постепенного усиления продаж валюты со стороны экспортеров, в условиях возросших интервенций со стороны ЦБ и сезонно слабого спроса импортеров на валюту, на фоне продолжающегося торможения внутреннего спроса", - отметил управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

По мнению аналитика, при отсутствии негативных новостей курс юаня может в ближайшие недели опуститься ниже 11 рублей и попытаться обновить минимумы 2025 года.