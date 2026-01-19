ФАС предписала ПИК обеспечить равный доступ интернет-провайдеров в жилые дома

Компания должна выполнить требование Федеральной антимонопольной службы в течение 10 дней с момента получения предписаний

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала группе ПИК обеспечить недискриминационный доступ интернет-провайдеров в многоквартирные дома застройщика, сообщили в пресс-службе ведомства.

В течение 10 дней с момента получения предписаний группа ПИК должна выполнить требования ФАС и обеспечить оказание услуг жильцам.

В ФАС подчеркнули, что группа компаний ПИК обязана в дальнейшем не допускать немотивированных, а также технологически и экономически необоснованных отказов в доступе сторонних операторов к инфраструктуре и общему имуществу многоквартирных домов.

Оператор связи "Ловител", обслуживающий новостройки ПИК в Москве и Санкт-Петербурге, должен разработать и согласовать с ФАС порядок доступа к кабельной канализации, который предусматривает недискриминационные условия размещения сетей связи на его инфраструктуре за экономически обоснованную плату.

Управляющим компаниям служба предписала провести необходимые мероприятия по осмотру объектов и выдаче технической документации, требуемой для согласования строительства сетей связи. Группа ПИК должна представить в ФАС отчеты об исполнении требований.

За нарушение антимонопольного законодательства ФАС возбудит административное дело. Группе ПИК грозит административный штраф для должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до трех лет, для юридических лиц - оборотный штраф.

Кроме того, в случае неисполнения предписаний ФАС может назначить дополнительный административный штраф в размере до 500 тыс. рублей.