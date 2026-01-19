Кабмин выделил еще 1,2 млрд рублей на льготные кредиты для туробъектов

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что правительство продолжит делать все необходимое для повышения привлекательности этой отрасли для предпринимателей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительство России продолжает поддержку развития туристической инфраструктуры в регионах, в этих целях еще 1,2 млрд рублей будет направлено на компенсацию затрат по льготным кредитам для создания туристических объектов. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Дополнительно выделили еще 1,2 млрд рублей для компенсации затрат по льготным обязательствам на создание туристических объектов в регионах", - сказал он.

Мишустин заверил, что правительство "продолжит делать все необходимое для повышения привлекательности этой отрасли для предпринимателей, чтобы по всей стране открывались благоустроенные места отдыха, интересные маршруты, чтобы расширялось предложение услуг для путешественников, туристов всех возрастов, и особенно это было бы удобно для семей с детьми". "Чтобы люди могли увидеть нашу уникальную природу, заниматься зимними видами спорта, проводить отпуск на морских побережьях", - отметил он.

Премьер напомнил, что президент РФ Владимир Путин особо отмечал, что необходимо повышать качество туристической инфраструктуры, стремиться к высоким стандартам комфорта, исходя из запросов и потребностей как молодежи, так и старшего поколения. "Для выполнения задачи правительство реализует целый комплекс мер. Это и льготное кредитование инвестиционных проектов, которое предоставляется в рамках профильного нацпроекта. Эти ресурсы идут, конечно, не только на строительство и реконструкцию современных отелей, гостиниц, парков развлечений, но и на развитие горнолыжных курортов, для чего в прошлом году направили свыше 27 млрд рублей", - рассказал глава кабмина.