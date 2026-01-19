Доля доллара США в мировых резервах упала до минимума за 20 лет

Показатель составляет порядка 40%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Доля доллара США в мировых резервах упала до минимума за 20 лет и сейчас составляет порядка 40%. Об этом сообщается на аналитическом ресурсе The Kobeissi Letter.

"Доллар США сейчас составляет около 40% мировых валютных резервов - это самый низкий показатель как минимум за 20 лет. За последние 10 лет эта доля сократилась на 18 процентных пунктов. За тот же период доля золота выросла на 12 пунктов, до 28% - это самый высокий уровень с начала 1990-х годов. Теперь золото составляет большую часть мировых валютных резервов, чем евро, иена и фунт стерлингов вместе взятые", - отметили аналитики.

По данным The Kobeissi Letter, это происходит на фоне того, как центробанки продолжают диверсифицировать активы, уходя от доллара США, и при этом быстро накапливают золото в своих хранилищах. В результате цена на золото выросла на 65% в 2025 году - это самый большой годовой рост с 1979 года, в то время как индекс доллара США упал на 9,4%, показав худший годовой результат за 8 лет.

Главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах прокомментировал ТАСС, что это достаточно давно идущий процесс. "Он связан с накоплениями рисков в госдолге США и опасений по-поводу кредитного качества. При этом бурный рост цен на золото и увеличение резервов в нем привели к росту доли золота в резервах и из-за переоценки, и из-за роста объемов. Выбор аргументирован осторожностью - хороших альтернатив долларовым активам нет, но сами активы вызывают вопросы", - отметил он.

Также, по его словам, при необходимости диверсификации центробанки идут и в региональные валюты. "Но при вложении в них проблемами является объем и глубина рынка", - заключил эксперт.