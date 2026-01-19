Число участников экосистемы для бизнеса "Космос" выросло в 7,5 раза

В 2026 году впервые регистрацию на платформе смогут пройти и зарубежные компании

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Количество участников цифровой платформы для бизнеса "Экосистема "Космос" за вторую половину 2025 года выросло в 7,5 раза: до 750 компаний из более чем 40 регионов страны. Об этом на пресс-конференции в уральском региональном центре ТАСС сообщил генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра.

"Экосистема "Космос" с 2025 года получила статус федерального проекта. <...> Мы ввели большое количество серверов для взаимодействия с бизнесом, институтами развития, органами власти, консалтинговыми компаниями, научными организациями. За последние полгода число участников экосистемы выросло в 7,5 раза: до 750 компаний из более чем 40 регионов. За последние полгода платформу посетили более 20 тыс. новых пользователей", - сказал он.

Мисюра добавил, что в этом году впервые регистрацию на платформе смогут пройти и зарубежные компании. Прежде всего, в этом заинтересован китайский бизнес.

В экосистеме также зарегистрированы все вузы Свердловской области. С помощью платформы студенты могут устраиваться на практики и участвовать в образовательных проектах.

Цифровая платформа была запущена в 2024 году в Свердловской области по поручению губернатора региона для резидентов технопарка и индустриального парка "Космос". В 2025 году проект вышел на федеральный уровень: его участниками стали компании и организации из множества других субъектов. С помощью платформы предприятия могут взаимодействовать между собой, продвигать услуги и товары, находить специалистов.

Кроме того, Андрей Мисюра рассказал, что по итогам 2025 года у корпорации стало 15 дочерних обществ, компетенции которых затрагивают в том числе строительство, медицину, производство фарфора и обращение с отходами. Суммарная прибыль организации за 2025 год составит около 450 млн рублей.