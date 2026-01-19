В МВФ спрогнозировали рост цен на нефть из-за военной операции США в Иране

Главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша отметил, что исламская республика экспортирует около 1,6 млн баррелей в день

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Возможная операция ВС США на территории Ирана приведет к значительному росту мировых цен на нефть. Об этом заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной публикации обновленного доклада МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Его спросили, как военные действия США в Венесуэле и возможная операция в Иране повлияют на цены на нефть. "Что касается Ирана, то он экспортирует около 1,6 млн баррелей [нефти] в день. Это примерно 1,5% мирового потребления. Конечно, если бы произошли сбои в экспорте нефти из Ирана, это повлияло бы на цены на нефть, вызвав их рост. И, конечно, существует более широкий риск, заключающийся в том, что может произойти сбой в поставках нефти в регионе, не обязательно из Ирана, но и из других стран, нефть которых поступает через Ормузский пролив, что может привести к еще большему росту цен на нефть в случае действительно весьма неблагоприятного сценария", - ответил Гуринша.

"В случае с нефтедобычей в Венесуэле часто возникает вопрос о том, может ли произойти увеличение предложения нефти в связи с недавними событиями (операция США в Венесуэле - прим. ТАСС). По нашей оценке и по оценке экспертов этого рынка, перспективы этого относительно ограничены, учитывая состояние [нефтедобывающей] инфраструктуры в Венесуэле", - добавил он.

Ситуация с нефтью в мире

По словам главного экономиста фонда, "цены на нефть в целом снижались на протяжении всего прошлого года". "В целом на рынке наблюдается избыточное предложение нефти, и именно это оказывает давление на цены на нефть", - сказал он.

Как прогнозирует МВФ в обнародованном докладе, средняя цена барреля нефти составит в текущем году $62,13 и $62,17 - в 2027-м. Как считают авторы отчета, цены на нефть в 2026 году снизятся на 8,5%, а в 2027 году - увеличатся на 0,1%. Эти показатели были снижены на 4 процентных пункта в 2026 году и увеличены на 0,3 процентных пункта в 2027 году по сравнению с предыдущим изданием доклада фонда о перспективах развития мировой экономики, обнародованным в октябре 2024 года. В целом "цены на энергоносители, как ожидается, упадут в 2026 году примерно на 7%", пишут специалисты МВФ. Как они поясняют, "это больше, чем прогнозировалось в докладе от октября 2025 года".

Президент Дональд Трамп 13 января выразил уверенность в том, что поставки нефти из Венесуэлы в США приведут к снижению стоимости энергоносителей как на американском, так и на мировых рынках. 6 января он заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 млн до 50 млн баррелей нефти для продажи, а контролировать доходы от этой транзакции будет он.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса иранского риала, и распространились на большинство крупных городов. Власти сообщили о гибели около 40 сотрудников правоохранительных органов. С 8 января, по заявлению главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, среди демонстрантов появились вооруженные террористы. Власти Ирана возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США. Как сообщил ранее портал Axios, Трамп взял курс на деэскалацию в отношении Ирана и отказался от нанесения удара по территории республики после переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.