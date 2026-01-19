ЦБ выпустит серебряную монету к 200-летию Михаила Салтыкова-Щедрина

Она будет номиналом 2 рубля, тираж составит 3 тыс. штук

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Банк России 20 января выпустит в обращение памятную серебряную монету "Писатель М.Е. Салтыков-Щедрин, к 200-летию со дня рождения" серии "Выдающиеся личности России". Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Монета номиналом 2 рубля выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 33 мм. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "2 рубля", год выпуска "2026 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монет расположены рельефные изображения портрета М.Е. Салтыкова-Щедрина и фигур градоначальников города Глупова из произведения "История одного города", по окружности имеются надписи: справа - "М.Е. Салтыков-Щедрин", внизу слева - "1826-1889". Боковая поверхность монеты рифленая.

Тираж - 3 тыс. штук. Монета изготовлена качеством "пруф".

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, напомнили в ЦБ РФ.

Михаил Салтыков-Щедрин - русский писатель, один из наиболее известных сатириков XIX века. Его перу принадлежат всем с детства знакомые сатирические сказки, среди которых "Премудрый пискарь", "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил", "Карась-идеалист", а также такие романы, как "История одного города" и "Господа Головлевы".