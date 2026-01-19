Кильский институт: бремя пошлин США ложится на плечи американских покупателей

В исследовании университета говорится, что объем торговли резко сократился, но экспортные цены не снизились

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Пошлины США обременяют не иностранных экспортеров, а саму американскую экономику. Об этом говорится в исследовании Кильского института мировой экономики.

Согласно исследованию, доходы американской таможенной службы в 2025 году увеличились примерно на $200 млрд. При этом только 4% из этой суммы принесли иностранные экспортеры, а 96% - легли бременем на американских покупателей, говорится в исследовании. Объем торговли резко сократился, однако экспортные цены не уменьшились.

В исследовании также указывается, что в долгосрочной перспективе американские компании столкнутся с уменьшением прибыли и повышением цен для потребителей из-за пошлин. Страны-экспортеры, ориентированные на рынок США, будут продавать меньше и столкнутся с необходимостью искать новые рынки.