Эксперты: политика Трампа лишает США статуса стабильного торгового партнера

Основные риски для России связаны с возможным охлаждением глобальной торговли и мировой экономики в целом, считает ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Александр Фиранчук

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

МОСКВА, 19 января. /корр. ТАСС Елизавета Царицына/. Президент США Дональд Трамп, развязавший торговые войны даже против своих ближайших союзников, поставил под сомнение восприятие США для западных экономик как надежного и предсказуемого делового партнера. Западные партнеры США воспринимают политику Трампа как источник риска и непредсказуемости, а также выход на конфронтационный диалог. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты, комментируя очередные торговые пошлины американской администрации.

"Политика Трампа за последний год уже привела к чрезвычайно высокой неопределенности в глобальной торговле: все участники закладывают дополнительные риски во внешнеторговые операции, что снижает их эффективность и фактически лишает США роли предсказуемого, стабильного торгового партнера, которой страна обладала десятилетиями, прежде всего для западных экономик", - сказал ТАСС ведущий научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Александр Фиранчук.

Он отметил, что импортные тарифы распределяются между поставщиками и покупателями, причем большая часть их бремени, как правило, ложится на последних. То есть, в данном случае, на покупателей в США. 10-процентный тариф, по слова эксперта, не вызовет каких-то значительных резких изменений во взаимной торговле, но отложенные эффекты могут быть более заметными, поскольку покупателям и продавцам требуется время для поиска альтернативных производителей и рынков сбыта.

"Основные риски для России связаны с возможным охлаждением глобальной торговли и мировой экономики в целом, что может привести к снижению спроса на сырьевые товары - основу российского экспорта", - полагает Фиранчук.

Пошлины будут символичные

Американист, кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов заявил ТАСС, что экономические следствия пошлин на товары ЕС будут символическими, а политические эффекты - риторическими.

"Мировая торговля адаптировалась к тарифным войнам Дональда Трампа, а страны ЕС сплотились вокруг общеевропейского флага на фоне политического раскола с США. Рейтинги одобрения Дональда Трампа внутри страны стагнируют с тенденцией к понижению вследствие недостижения им ключевого предвыборного обещания по немедленному снижению цен на продукты питания, - сказал он. - Одновременно глубоко непопулярные руководители ведущих европейских держав переживают долгожданный внутриполитический ренессанс в ответ на внешнеполитическое давление".

Политолог - американист, преподаватель Президентской академии Артемий Атаманенко указал, что пока что эффект от пошлин незаметен в связи с тем, что глобально для Трампа пошлины - это в первую очередь символический инструмент, который направлен на выражение его недовольства и переводы этого недовольства в дальнейший политический трек.

"Для Трампа это в первую очередь способ вывести европейские страны на диалог, диалог конфронтационный, в основном на условиях самого Трампа. Однако здесь важно отметить, что какой-то четкой, полноценной экономической стратегии по взаимоотношению с кем бы то ни было у Трампа нет", - сказал он ТАСС.

Трамп готов идти на конфронтацию

Атаманенко полагает, что во многом президент США действует ситуативно, опираясь на то, что ему кажется наиболее значимым, наиболее опасным, наиболее рискованным для его конкурентов.

"Однако мы увидели, что предшествующие итерации санкции особого эффекта не имели. Поэтому думается, что именно на эту часть взаимодействия европейцы реагировать довольно остро не будут. Но при этом для них это знак того, что Трамп готов идти на конфронтацию даже со своими союзниками, а для Европы в этом смысле возникает довольно серьезная дилемма", - отметил эксперт.

Собеседник агентства обратил внимание, что, судя по отсутствию принципиально яркой реакции от стран Европы, эти дебаты все еще ведутся и общего решения здесь нет.

"Можно сказать, что вся эта ситуация говорит об очень большой растерянности внутри всего западного блока и непонимании того, в какой перспективе и как необходимо устраивать отношения между членами вот этого самого коллективного политического запада. Поэтому то, что мы видим, повторюсь, это лишь небольшие проявления тех внутренних кризисов, которые связаны с общей непредсказуемостью текущей ситуации и, самое главное, со стороны Трампа нежеланием ее стабилизировать, максимально создавать непредсказуемые, неоднозначные условия, чтобы пользоваться моментом, в общем, используя его предшествующие бизнес-стратегии", - заключил эксперт.