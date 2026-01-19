Выработка электроэнергии ОГК-2 в 2025 году снизилась на 3%

С 1 января по 31 декабря электростанции компании выработали 55,7 млрд кВт·ч

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Выработка электроэнергии на станциях Оптовой генерирующей компании №2 (входит в "Газпром энергохолдинг") по итогам 2025 года составила 55,7 млрд кВт·ч, что на 3% меньше, чем годом ранее, следует из сообщения ОГК-2.

"За период с 1 января по 31 декабря электростанции компании выработали 55,7 млрд кВт·ч, что на 3% ниже аналогичного показателя предыдущего года (57,4 млрд кВт·ч). Изменение объемов обусловлено снижением востребованности генерирующего оборудования в отчетный период", - говорится в сообщении.

По итогам 12 месяцев отпуск тепловой энергии с коллекторов составил 4,931 млн Гкал (-5%). Основной причиной уменьшения показателя стало снижение потребления тепловой энергии от Киришской ГРЭС, отметили в ОГК-2.

О компании

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Крупнейшими акционерами являются "Центрэнергохолдинг", который входит в "Газпром энергохолдинг" (73,42%), "Мосэнерго" (3,88%) и "Газпром энергохолдинг" (3,65%).