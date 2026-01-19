THR: в США планируют открыть вторую арену "Сфера"

По информации журнала, ее построят под Вашингтоном

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Компания Sphere Entertainment планирует построить вторую арену "Сфера", она будет размещена в штате Мэриленд под Вашингтоном. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Площадку под Вашингтоном планируется построить у казино-отеля MGM National Harbor, она будет располагаться на берегу реки Потомак напротив столичного округа. Сооружение будет меньше оригинальной "Сферы" в Лас-Вегасе, вместимость нового концертного зала будет в три раза меньше и составит около 6 тыс. человек.

"Нашим приоритетом остается создание глобальной сети "Сфер" в прогрессивных городах. "Сфера" - это новый, экспериментальный способ передачи информации", - приводит издание слова главы Sphere Entertainment Джеймса Долана.

Первая и пока единственная "Сфера" была открыта в Лас-Вегасе в 2023 году. Конструкция представляет собой усеченную сферу высотой 112 м и диаметром 157 м, она обложена светодиодными экранами как на внутренней поверхности, так и на внешней. Это позволяет устраивать иммерсивные шоу внутри арены и использовать внешнюю сторону для рекламных кампаний. Проект реализовала холдинговая компания Madison Square Garden Company, специализирующаяся на спорте и концертных площадках.