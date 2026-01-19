Около 350 участников РСО приступили к строительству объектов атомной отрасли

В частности, они начали работу в Турции и Египте

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Около 350 участников Российских студенческих отрядов (РСО) приступили к работе на объектах атомной отрасли в трех регионах России, а также за рубежом - в Турции и Египте. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"350 студентов РСО приступили к строительству объектов Росатома в России и за рубежом. Зимние трудовые проекты студенческих отрядов - не просто сезонная трудовая деятельность, а важный этап в формировании профессиональной и гражданской зрелости молодого поколения. Участие в таких инициативах позволяет студентам работать в условиях реального производства, осваивать современные технологии и видеть результат своего труда", - приводит пресс-служба слова первого зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике, председателя наблюдательного совета РСО Михаила Киселева.

В проектах атомной отрасли задействованы участники студенческих отрядов из 26 регионов России. Стройки объединили студентов из 8 федеральных округов. В Египте 30 бойцов РСО из 13 регионов страны приступили к работе в холдинге "ТИТАН-2" на строительстве АЭС "Эль-Дабаа" в составе международного студенческого строительного отряда "Дюна". Они занимаются ведением проектной документации, выезжают на строительную площадку и участвуют в контроле качества работ.

В Турции в составе международного студенческого строительного отряда "Босфор" работают 30 студентов РСО из Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Самарской и Ростовской областей. Они задействованы на объектах строительства компании TSM Enerji и АО "СЭМ", входящих в холдинг "ТИТАН-2". Участники трудятся электромонтажниками и техниками ПТО.

На межрегиональной студенческой стройке "Мирный атом - ЛАЭС" работают 126 участников РСО из 10 регионов страны. Студенты РСО задействованы на строительстве третьего и четвертого энергоблоков ЛАЭС-2, которые возводятся силами холдинга "ТИТАН-2". Бойцы РСО трудятся бетонщиками, арматурщиками, подсобными рабочими, а также помощниками мастера, диспетчерами и техниками.

Для участников зимних студенческих строек запланированы профориентационные, спортивные и творческие мероприятия. По итогам сезона будут определены лучшие участники и студенческие отряды. Перед началом работы все бойцы РСО проходят бесплатное профессиональное обучение.

ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.