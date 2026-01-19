"Россети" обеспечили мощностью новые корпуса Уральского федерального университета

Для подключения к сети новых корпусов УрФУ энергетики проложили 6 км кабельных линий 10 кВ, установили пять трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ и распределительный пункт 10 кВ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Компания "Россети" подготовила электросетевую инфраструктуру для расширения кампуса Уральского федерального университета (УрФУ), где построены новые корпуса площадью более 100 тыс. кв. м. Мощность присоединения потребителя увеличилась более чем на 40% - до 25 МВт. Об этом говорится в сообщении компании.

Электроснабжение кампуса УрФУ обеспечивает высокоавтоматизированная подстанция 110 кВ "Новокольцовская", которую "Россети" ввели в 2022 году. Это современный энергоцентр, на 100% оснащенный отечественным оборудованием. Также он питает одноименный микрорайон Екатеринбурга, который рассчитан более чем на 40 тыс. жителей.

В компании отметили, что для подключения к сети новых корпусов УрФУ энергетики "Россети Урал" проложили 6 км кабельных линий 10 кВ, установили пять трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ и распределительный пункт 10 кВ. Все новое оборудование также произведено в России, подчеркнули там.

В новых корпусах университета размещаются институты радиоэлектроники и IТ, экономики и управления, а также научный центр. "Создание современных образовательных пространств осуществляется в рамках нацпроекта "Наука и университеты". По поручению президента РФ к 2030 году в стране будет введено не менее 25 таких объектов", - добавили в компании.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.

В состав группы входит 41 дочернее и зависимое общество, в том числе 17 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.