МВФ: крах ожиданий от ИИ может пошатнуть устойчивость мировой экономики

По оценкам фонда, падение инвестиций в сочетании "с умеренной коррекцией" оценок акций технологических компаний может снизить глобальный рост в 2026 году примерно на 0,4 п.п.

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша не исключил, что устойчивость мировой экономики окажется под угрозой, если использование искусственного интеллекта (ИИ) не повысит производительность.

"Существует риск коррекции, рыночной коррекции, если ожидания относительно повышения производительности и прибыльности за счет ИИ не оправдаются", - приводит его слова газета Financial Times (FT).

По оценкам МВФ, падение инвестиций в ИИ в сочетании "с умеренной коррекцией" оценок акций технологических компаний может снизить глобальный рост в этом году примерно на 0,4 п.п. "Еще не достигнут тот уровень рыночной перенасыщенности, который мы наблюдали в период доткомов, тем не менее есть основания для определенной обеспокоенности", - сказал Гуринша. Он предупредил, что, поскольку рыночная капитализация технологических групп в процентах от объема производства сейчас "намного больше", чем во время "пузыря доткомов" 25 лет назад, даже небольшой разворот может "оказать большое влияние на благосостояние людей".

Однако, по свидетельству фонда, существует и альтернативный оптимистичный сценарий, согласно которому повышение производительности труда благодаря ИИ начнет проявляться раньше, чем ожидает МВФ. В этом случае глобальный рост может увеличиться на 0,3 п.п. в 2026 году и на 0,1-0,8 п.п. в год в среднесрочной перспективе.

Так называемый пузырь доткомов образовался в результате взлета акций интернет-компаний (преимущественно в США), а также появления большого количества новых интернет-компаний и поворота существовавших фирм к такой форме бизнеса. Акции компаний, предлагавших использовать интернет для получения доходов, взлетели в цене. Однако эти новые бизнес-модели оказались неэффективными и привели к волне банкротств, сильному падению индекса NASDAQ.