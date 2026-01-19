Минпромторг присвоил статус резидентов "Титановой долины" двум производствам

В Свердловской области планируют создать производства бескислородной меди и мелющих стальных шаров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ утвердило новых резидентов "Титановой долины" в Свердловской области. В регионе планируют создать производства бескислородной меди и мелющих стальных шаров, сообщили в департаменте информационной политики субъекта.

"Минэкономразвития РФ утвердило двух новых резидентов "Титановой долины". <…> На площадке в Верхней Салде планируют создать производство бескислородной меди. <…> На площадке "Алапаевск" реализуют проект создания производственного комплекса по выпуску мелющих стальных шаров", - сказано в сообщении.

В департаменте отметили, что площадка по производству шаров займет 120 га. Ежегодно там будут выпускать по 290 тыс. тонн продукта, который используется при дроблении руды для ее последующего обогащения.

Инвестировать в медное производство собирается компания из Китая. Потребителями уральского продукта станут производители полупроводников и различных машин.

Суммарный объем инвестиций в проекты составит 26,6 млрд рублей.