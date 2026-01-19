Кабмин ФРГ назвал "неприемлемыми" угрозы президента США о введении пошлин

Официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус отметил, что такими заявлениями Дональд Трамп эскалирует торговый конфликт

Редакция сайта ТАСС

© Nadja Wohlleben/ Getty Images

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Правительство Германии назвало "неприемлемыми" угрозы президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин против ряда стран, включая ФРГ, и заявило о готовности принять эффективные контрмеры в случае необходимости. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Я уже говорил, что угрозы введения пошлин контрпродуктивны и всегда несут в себе риск эскалации", - сказал Корнелиус. "Я считаю, что ни одна из сторон не заинтересована в снижении экономических показателей и дальнейшем увеличении и без того напряженных государственных бюджетов и экономического производства страны. Поэтому угрозы введения пошлин, в том числе со стороны президента США, неприемлемы. Этими угрозами он эскалирует торговый конфликт", - утверждал представитель кабмина ФРГ.

При этом он подчеркнул, что европейцы "полны решимости ответить эффективными контрмерами, включая ответные пошлины". "При необходимости мы также подготовим дополнительные меры экономической политики, и если потребуется, то уже в феврале. В этом вопросе существует широкое согласие среди государств - членов Европейского союза", - указал Корнелиус. Важно, по его словам, чтобы "Европейский союз сейчас выступил единым фронтом по этому вопросу".

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. 17 января Трамп в своей публикации в соцсети Truth Social сообщил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение островом необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.