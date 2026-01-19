Международные резервы РФ за неделю остались на уровне $752,5 млрд

В Банке России сообщили, что объем средств был практически одинаковым по состоянию на 2 и 9 января

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 9 января 2026 года практически не изменились за неделю и составили $752,5 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов за неделю не изменился и по состоянию на 9 января 2026 года составил 752,5 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

По данным на 2 января, объем резервов составлял $752,5 млрд.

26 декабря 2025 года объем резервов достиг рекордного показателя в $763,9 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.