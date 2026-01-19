Нефтегазовые доходы бюджета России в 2025 году снизились на 23,8%

Показатель составил 8,48 трлн рублей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ за январь - декабрь 2025 года получил 8,48 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 23,8% ниже показателя 2024 года, сообщается на сайте Минфина РФ.

"Нефтегазовые доходы составили 8 477 млрд рублей, что меньше показателей предыдущего года (на 23,8% г/г), преимущественно вследствие снижения цен на нефть. При этом поступление нефтегазовых доходов по итогам 2025 года сложилось на уровне, превышающем их базовый размер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в объеме 84 млрд рублей будут зачислены в ФНБ в 2026 году.