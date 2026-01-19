МИД Венгрии окажет поддержку компании MOL при покупке у "Газпрома" акций NIS

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович 19 января сообщила в Белграде, что NIS, MOL и "Газпром" согласовали условия сделки и в ближайшее время представят их Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США

БУДАПЕШТ, 19 января. /ТАСС/. Правительство Венгрии будет оказывать дипломатическую поддержку компании MOL в приобретении у российского концерна "Газпром" контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) вплоть до окончательного заключения сделки. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в связи с сообщениями о том, что стороны согласовали коммерческие условия такой договоренности.

"Комплексная, скоординированная работа словацкого, венгерского и сербского нефтяных рынков может обеспечить Центральной Европе беспрецедентно высокий уровень энергетической безопасности. Поэтому MOL, естественно, может рассчитывать на дипломатическую поддержку венгерского правительства на этапе переговоров после подписания первого документа, которая, конечно же, будет продолжаться до подписания окончательного соглашения", - процитировало Сийярто агентство MTI.

Ранее 19 января министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в Белграде, что NIS, MOL и "Газпром" согласовали условия сделки и в ближайшее время представят их Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США. После этого участники переговоров должны будут дождаться от Вашингтона отмены американских санкций против сербской компании и получить разрешение на соглашение о купле-продаже ее акций.

Как сообщила глава Минэнерго, Сербия увеличит свою долю в NIS на 5%, а помимо MOL в сделке примут участие "партнеры из Объединенных Арабских Эмиратов". По ее словам, сделка должна быть завершена не позже 24 марта. Сийярто ранее отмечал, что контрольный пакет акций в сербской компании будет принадлежать MOL.

Российские владельцы NIS вынуждены продавать свои активы, поскольку оказались под американскими санкциями. В январе 2025 года Минфин США включил сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером "Газпром нефтью". После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября того же года. Минэнерго Сербии сообщило 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Соединенные Штаты о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, а также в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Венгрии и Румынии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).