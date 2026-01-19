Подачу электричества по высоковольтной линии "Ферросплавная-1" ЗАЭС возобновили

Энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1" на ЗАЭС возобновлена. Об этом сообщает пресс-служба ​​​​​Росатома.

"Сегодня, 19 января 2026 года, в 19 часов 17 минут на ЗАЭС возобновлена подача электроэнергии по высоковольтной линии "Ферросплавная-1". Теперь энергоснабжение станции снова идет сразу по двум линиям - "Ферросплавная-1" и "Днепровская", - приводит пресс-служба Росатома слова генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева.

"Ферросплавная-1" была отключена действием автоматической защиты 2 января (2026 года). И до сегодня безопасность всех 6 энергоблоков ЗАЭС и необходимые режимы их охлаждения обеспечивались за счет единственной оставшейся внешней линии "Днепровская".

Глава Росатома напомнил, что "использование единственной линии для энергоснабжения АЭС несет риски, так как в случае ее отключения необходимо оперативно разворачивать резервные дизель-генераторы для обеспечения работы систем охлаждения энергоблоков".

"Мы эту ситуацию проходили с 23 сентября по 23 октября прошлого года. Тогда из-за повреждения всех высоковольтных линий внешнее энергоснабжение ЗАЭС было полностью отключено. И она в течение месяца снабжалась электроэнергией только за счет внутренних источников, т. е. дизель-генераторов. Для безопасности станции это - критическая ситуация. На этот раз удалось избежать ее повторения", - сказал он.

Лихачев отметил, что ремонтные работы стартовали утром 18 января.

"Их проведение стало возможным благодаря достигнутым договоренностям о временном режиме прекращения огня. Со своей стороны, хочу поблагодарить Министерство обороны Российской Федерации, представителей российского МИД, руководство МАГАТЭ и лично генерального директора Рафаэля Гроссии, сделавших все для того, чтобы договоренности о режиме тишины были не только достигнуты, но и состоялись", - добавил гендиректор Росатома.