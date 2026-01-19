Эксперт Омельченко не исключил остановку метро Киева для экономии электроэнергии

Однако, сейчас не настолько критическая ситуация, считает директор энергетических программ "Центра Разумкова"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Киевское метро могут остановить с целью экономии электроэнергии. Такую возможность не исключил директор энергетических программ украинского "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Относительно отключения метрополитена. Сейчас не настолько критическая ситуация. Возможно, она станет более критической, трудно прогнозировать. Сейчас пока достаточно мощности, чтобы хватало электричества и метрополитену, и есть минимум для населения и бизнеса. Но если ситуация начнет ухудшаться, такая опция не исключена", - сказал эксперт в эфире YouTube-канала "Новости. Live".

В настоящее время в энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Во всех регионах страны ежедневно происходят многочасовые отключения света. В случае возникновения перегрузки сети применяются аварийные отключения, их продолжительность не ограничена. В связи с этим супермаркеты, кафе и рестораны приостанавливают работу, а школы в ряде областей продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение.

Ранее украинское издание "Экономическая правда" сообщило, что самые продолжительные отключения света с наступлением морозов на Украине зафиксированы в Киеве, Борисполе и Броварах. Уже 10 января Борисполь был без света 77% времени, Бровары - 63%, Киев - почти 45%.