Генпрокуратура подала иск к мурманским рыбодобывающим компаниям

Исковые требования не раскрываются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Генпрокуратура подала иск к мурманским рыбодобывающим компаниям и ряду физических лиц, в том числе к собственнику этих предприятий. Об этом сказано в электронной картотеке Арбитражного суда Москвы.

"В суд поступил иск Генеральной прокуратуры РФ к АО "Мурмансельдь 2", ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря", ООО "Компания "Андромеда", к владельцу этих юридических лиц Юрию Задворному", - сказано в картотеке. В числе ответчиков также Карина Суреновна Задворная и Карина Юрьевна Задворная. Кроме того, ответчиком по делу проходит Росрыболовство. ФАС и Минсельхоз фигурируют в качестве третьих лиц.

Исковые требования Генпрокуратуры не раскрываются. Организации-ответчики связаны между собой: "Мурмансельдь 2" является учредителем колхоза "Заря", а их бывший руководитель Задворный ранее также был связан с "Андромедой". Генеральным директором первых двух предприятий значится Олег Онискевич.