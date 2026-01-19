Минтранс предложил обязать застройщиков строить переходы через ж/д пути

Такая мера позволит повысить безопасность пешеходов, сообщило министерство

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минтранс направил в Минстрой письмо с предложением обязать застройщиков самостоятельно строить безопасные пешеходные переходы через железнодорожные пути. Это следует из ответа Минтранса заместителю председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатору Артему Шейкину (документ есть в распоряжении ТАСС).

"Вопросы нормативно-правового регулирования в сфере строительства относятся к компетенции Минстроя России. Вместе с тем с целью повышения безопасности пешеходов на железнодорожных путях Минтранс <…> направил в Минстрой России предложение законодательно обязать застройщиков и органы, ответственные за планировку городских агломераций, включать в проекты обязательное строительство безопасных пешеходных переходов через железнодорожные пути", - сказано в письме.

В настоящее время нормы градостроительного законодательства по строительству безопасных пешеходных переходов при проектировании новых жилых районов и городских агломераций носят рекомендательный характер, что на практике может приводить к формированию стихийных несанкционированных переходов, сказал Шейкин ТАСС. "Законодательное закрепление обязанности по строительству безопасных пешеходных переходов при проектировании новых жилых районов и городских агломераций, в том числе в местах пересечения с железнодорожной инфраструктурой, является вопросом первостепенной важности", - отметил он.

Обращение Минтранса, по словам сенатора, является логичным шагом к формированию обязательного правового регулирования, которое заставит все стороны - от застройщиков до градостроительных органов - закладывать безопасную инфраструктуру с самого начала. "Такой подход является системным и превентивным: он позволяет не исправлять ошибки постфактум, а изначально проектировать среду, в которой безопасность пешеходов будет не опцией, а неотъемлемой нормой", - заключил парламентарий.