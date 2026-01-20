"Руспродсоюз": капуста стала самым подешевевшим продуктом в РФ с начала января

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Капуста стала наиболее подешевевшим продуктом в России в январе 2026 года по сравнению с 2025 годом, сообщили ТАСС в ассоциации "Руспродсоюз".

"Капуста стала самым подешевевшим продуктом в России. Цены на нее в середине января 2026 г. снизились на 27,2% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рейтинг наиболее подешевевших продуктов вошли яйца, картофель и лук.

Так, средние розничные цены на яйца за год снизились на 21,1%, на картофель - также на 21,1%, на лук - на 16,9%.