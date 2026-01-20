NTech: больше половины россиян предпочитают полутвердые сыры

Доля плавленных сыров составила 19,6%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Полутвердые сыры являются самыми популярными среди россиян, их доля в продажах в физическом выражении в январе - сентябре 2025 года составила 52,5%. Об этом ТАСС сообщили в аналитической компании NTech.

Доля плавленых сыров за этот же период составила 19,6%, рассольных и молодых сыров - 12,4%, творожных сыров - 11%.

В то же время твердые сыры находятся на пятом месте по популярности у россиян с долей 2,8%, сыры с голубой и белой плесенью - на шестом месте с долей 1,6%.