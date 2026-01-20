РВИ: в России 75% граждан играют в видеоигры

Доля геймеров растет: за три года количество совершеннолетних геймеров, играющих ежедневно, увеличилось с 23% до 34%, отмечается в исследовании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Трое из четырех россиян в возрасте от 14 лет играют в видеоигры, гейминг в РФ является четвертым по популярности видом регулярного досуга. Такие данные приводятся в совместном исследовании Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) совместно с аналитическим центром НАФИ, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

"Ситуация вокруг видеоигр в России по-прежнему выглядит противоречивой. С одной стороны, это крупная индустрия с серьезным экономическим, технологическим и кадровым потенциалом. С другой - в общественном поле до сих пор сохраняются устаревшие стереотипы: видеоигры воспринимаются как детское увлечение, как сомнительная с точки зрения пользы активность или как ниша без устойчивой экономики. Проблема в том, что аргументированная дискуссия часто упирается в нехватку актуальных данных", - приводятся слова руководителя РВИ Василия Овчинникова. Отмечается, что опрос проводился среди 4 600 респондентов со всей страны.

Так, в видеоигры играют 75% граждан (95 млн чел.) старше 14 лет, в то время как 69% родителей отмечают, что их дети в возрасте от 7 до 14 лет также вовлечены в гейминг. Это позволяет авторам исследования сделать вывод, что совокупная аудитория видеоигр составляет около 80% страны (от 106 до 110 млн человек). Треть россиян в возрасте от 14 лет (33%) каждый или почти каждый день уделяют время видеоиграм, из-за чего по популярности они уступают лишь социальным сетям и развлекательным платформам в интернете (83%), просмотру ТВ, фильмов и сериалов дома (68%), а также прослушиванию музыки, аудиокниг и подкастов (53%). Однако в документе отмечается, что доля геймеров только растет: за три года количество совершеннолетних геймеров, играющих ежедневно, увеличилось с 23% до 34%. Несмотря на высокую вовлеченность в видеоигры, называет себя геймером только каждый шестой игрок в видеоигры (17%).

Как и сколько играют россияне

Говоря о практике гейминга россиян, авторы отмечают, что у 57% геймеров один игровой сеанс обычно длится до 1 часа, в то же время более трети геймеров (36%) без перерыва играют более часа. В среднем суммарно за неделю российские геймеры, уделявшие видеоиграм время за последний месяц (октябрь 2025 года, - прим. ТАСС), играли 13 часов. Для видеоигр 7 из 10 геймеров (73%) используют мобильные телефоны или планшеты, 4 из 10 (40%) - компьютер или ноутбук, и только 1 из 10 (11%) - игровые консоли. Не все игроки готовы платить за тайтлы - каждый четвертый скачивал их нелегально.

Сравнивая геймеров из городов-миллионников, исследователи выяснили, что наиболее часто играют геймеры из Уфы - 79% из них включаются в видеоигры один раз в неделю и чаще. С такой же частотой играют 64% геймеров-казанцев, по 67% петербуржцев, пермяков и нижегородцев, 68% краснодарцев, 69% воронежцев. Дольше всего без перерыва играют геймеры из Волгограда - 17% из них одному игровому сеансу уделяют от 3 до 5 часов, - и из Челябинска - 13%. С такой же продолжительностью играют от 3 до 10% проживающих в других городах-миллионниках.

"Среди ключевых результатов нашего исследования можно отметить то, что мы выявили рост регулярной игровой практики среди взрослых россиян за последние годы, высокую долю мобильного гейминга, а также противоречивое отношение общества к видеоиграм. Так, несмотря на признание их развивающего и культурного потенциала, среди россиян распространены опасения, связанные с игровой зависимостью и влиянием видеоигр на здоровье и учебу. Этот разрыв в восприятии особенно важен - он показывает, в каких вопросах необходимы диалог, просветительская работа и борьба с мифами", - отмечает генеральный директор НАФИ Гузелия Имаева.