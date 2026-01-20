"Авито": россияне в 2025 году потратили более 300 млн рублей на трендовые товары

Наиболее востребованными стали игрушки Лабубу, сообщили в пресс-службе сервиса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Расходы россиян на трендовые товары в 2025 году превысили 300 млн рублей, что почти в шесть раз больше, чем годом ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе "Авито".

В 2024 году показатель составил около 54 млн рублей.

Наибольший спрос в течение года пришелся на товары, связанные с популярными интернет-трендами и культурными коллаборациями - Лабубу, Смешарики, Hello Kitty и другие.

Наиболее востребованным трендовым товаром стали игрушки Лабубу - фигурки в виде пушистых монстров, которые использовались покупателями в качестве аксессуаров. Пик продаж пришелся на весенне-летний период: в мае продажи выросли в 10 раз, а в июне - в 3 раза по сравнению с маем. К середине лета интерес к этим товарам начал снижаться, что характерно для краткосрочных вирусных трендов.

Заметный рост спроса в 2025 году был зафиксирован и на традиционную русскую одежду. В октябре продажи лаптей, валенок, шапок-ушанок и павловопосадских платков увеличились в три раза по сравнению с сентябрем. Также вырос интерес к головным уборам, популярным в 1980-1990-е годы: продажи меховых шапок-"кубанок" удвоились, а ушанок - выросли почти в 3,5 раза.

Кроме того, в мае в 5,5 раза выросли продажи аксессуаров со Смешариками, а игрушек в виде этих персонажей - в 6 раз. В августе рост спроса был отмечен на фигурки и одежду с изображением Hello Kitty - на 41% и 86% соответственно.