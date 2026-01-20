Трамп пообещал ввести пошлины в размере 200% на французские вина

В том числе рестрикции коснутся шампанского

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены ввести пошлины в размере 200% на французские вина, в том числе и на шампанское. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в штате Флорида.

Глава государства подчеркнул, что он заставит французского лидера Эмманюэля Макрона принять участие в работе создаваемого по инициативе Вашингтона "Совета мира" по урегулированию ситуации в секторе Газа. Американского лидера попросили прокомментировать слова его коллеги, который отказался принять участие в "Совете мира". "Он так и сказал? Ну, никто и не хочет его [участия в "совете"], потому что он скоро уйдет с поста [президента]. Так что все в порядке. Я поступлю так: <...> я введу 200-процентную пошлину на его вина и шампанское, и он присоединится [к "совету"]. Но он не обязан присоединяться, если он так сказал, вы, вероятно, передали [его слова] мне немного по-другому", - ответил Трамп.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Макрон не планирует принимать приглашение американского лидера присоединиться к создаваемому им "Совету мира". По данным агентства, французский президент полагает, что устав новой организации выходит за рамки вопросов, касающихся сектора Газа, и это вызывает серьезные опасения. Как отмечает источник, Париж в связи с этим особенно обеспокоен необходимостью соблюдения принципов и институциональных рамок ООН, которые Франция считает не подлежащими обсуждению.