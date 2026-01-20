Андрей Берестянский возглавил Департамент природных ресурсов кабмина

Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Департамент природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства РФ возглавил Андрей Берестянский. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Директором Департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства стал Андрей Берестянский. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Елена Ковалева освобождена от этой должности по ее просьбе в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Андрей Берестянский родился в 1984 году. Окончил Южный федеральный университет, позднее - Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных технологий, специалист по защите информации. В 2013 году прошел профессиональную переподготовку в МГУ им. М. В. Ломоносова, где изучал экономику и управление на предприятии.

Трудился в Федеральном кадастровом центре "Земля", Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии. В 2018-2020 годах занимал должность заместителя директора департамента недвижимости Минэкономразвития.

В сентябре 2020 года Андрей Берестянский был назначен помощником вице-премьера Виктории Абрамченко, позже стал заместителем руководителя ее секретариата. С июня 2024 года являлся помощником вице-премьера Дмитрия Патрушева. В январе 2025 года занял должность заместителя руководителя секретариата вице-премьера.