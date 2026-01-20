В Смоленске запустили производство техники для обслуживания КРС за 900 млн рублей

Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности и регионального фонда

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 20 января. /ТАСС/. Серийное производство новой линейки техники для кормления и содержания крупного рогатого скота (КРС) запустила компания "Коблик групп" на современном производственном комплексе в индустриальном парке "Феникс" в Смоленске. Проект с объемом инвестиций в 900 млн рублей реализован при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) и регионального фонда, сообщили ТАСС в пресс-службе ФРП.

"Объем инвестиций в проект составил 900 млн рублей, из которых 180 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 20 млн - Смоленский ФРП. Льготное финансирование направлено на приобретение высокотехнологичного оборудования", - сообщили в ФРП.

Глава региона Василий Анохин назвал запуск серийного производства компании "Коблик групп" важнейшим шагом к укреплению агропромышленного комплекса региона и всей страны. "Мы уверены, что современная отечественная техника, производимая здесь, станет надежным инструментом для наших сельхозпроизводителей и позволит внедрять инновационные решения в аграрный сектор", - отметил губернатор.

В серийное производство запущены две новые модели. Это вертикальный смеситель-раздатчик кормов MV230 вместимостью до 30 кубометров, способный за цикл обрабатывать до 14 тонн кормовой смеси, что оптимально для ферм с поголовьем свыше 2 тыс. животных. Вторая новинка - прицепной измельчитель соломы RH200, способный работать с кормами любой влажности и обеспечивающий регулируемую длину резки. Использование такой техники способствует повышению продуктивности животных.

"Благодаря займу Фонда развития промышленности удалось в кратчайшие сроки дооснастить новый производственный комплекс и расширить модельный ряд. Наша прицепная техника благодаря мобильности позволяет эффективно выстраивать логистику внутри хозяйств, снижая простои", - сообщила генеральный директор "УК Коблик групп" Анна Мантрова.

Помимо новинок, на предприятии продолжают выпускать горизонтальные кормораздатчики серии MH и раздатчики-выдуватели соломы RS. После выхода на проектную мощность завод будет производить до 300 единиц техники в год, что позволит занять около 23% российского рынка в данном сегменте. Ключевыми заказчиками являются ведущие агрохолдинги страны, включая "Экониву", "Русагро", "Зеленую долину" и другие. Основные комплектующие для производства поставляются российскими и белорусскими производителями. "Коблик групп" при участии ФРП реализует в Воронежской и Смоленской областях еще четыре проекта с общим объемом инвестиций свыше 4 млрд рублей, направленных на развитие сельскохозяйственного машиностроения.